2020-01-23T20:51:12+03:00
Спорт

В Вологде стартовали Всероссийские соревнования по спорттуризму

Навыки россиян на пешеходных дистанциях проверят с 23 января по 27
Евдокия САХАРОВА
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Вологда на несколько дней стала столицей спорттуризма - с 23 по 27 января в городе проходят Всероссийские соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях). Мероприятие проводится в универсальном спортивно-концертном комплексе «Вологда» на ул. Маршала Конева, 2 «в».

25 января будет онлайн-трансляция самой зрелищной части соревнований – прохождение спортсменами личной дистанции. Транслироваться борьба будет через информационного партнера Правительства Вологодской области «ЭФИР 35».

Заявки на участие подали команды с разных концов страны: из Республики Татарстан, Республики Бурятия, Республики Карелия, Ставропольского, Пермского краев, Вологодской, Брянской, Калужской, Ленинградской, Московской, Саратовской, Тульской, Ярославской областей, городов Санкт-Петербург и Москва. Всего заявлено более 180 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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