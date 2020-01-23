В Вологде стартовали Всероссийские соревнования по спорттуризму

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:51:12+03:00

Навыки россиян на пешеходных дистанциях проверят с 23 января по 27

Изменить размер текста: A A

Вологда на несколько дней стала столицей спорттуризма - с 23 по 27 января в городе проходят Всероссийские соревнований по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (в закрытых помещениях). Мероприятие проводится в универсальном спортивно-концертном комплексе «Вологда» на ул. Маршала Конева, 2 «в».

25 января будет онлайн-трансляция самой зрелищной части соревнований – прохождение спортсменами личной дистанции. Транслироваться борьба будет через информационного партнера Правительства Вологодской области «ЭФИР 35».

Заявки на участие подали команды с разных концов страны: из Республики Татарстан, Республики Бурятия, Республики Карелия, Ставропольского, Пермского краев, Вологодской, Брянской, Калужской, Ленинградской, Московской, Саратовской, Тульской, Ярославской областей, городов Санкт-Петербург и Москва. Всего заявлено более 180 спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU