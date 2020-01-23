Под Тотьмой в конце января пройдет этап Кубка мира по ездовому спорту

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:29:33+03:00

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Любители собак, спорта и зимы с нетерпением ожидают Международную квест-гонку на собачьих упряжках «Русский Север – 2020». Этап Кубка мира по ездовому спорту состоится с 31 января по 2 февраля в Тотемском районе и пройдет в несколько этапов по дисциплинам: скиджоринг (лыжник с 1 или 2 собаками) и упряжки от 6 до 12 собак.

Школа путешественников Федора Конюхова станет главной площадкой мероприятия, но в Тотьме тоже будут зрелищные шоу и обширная культурная программа. На гонку приглашают всех желающих, даже далеких от ездового спорта болельщиков - вы познакомитесь поближе с прекрасными животными, например, аляскинскими маламутами (на которых именно тотьмичи совершили наибольшее количество экспедиций к Алеутским островам и Аляске из русских путешественников). С собаками можно будет фотографироваться и обниматься.

Сама Тотьма знаменита своей особой архитектурой - стиль «тотемское барокко». Там расположен уникальный музей Федора Конюхова и «ворота» на Русский Север (60 параллель). Конечно, на соревнования приедут спортсмены мирового класса, с которыми можно будет пообщаться, сообщает официальный сайт Тотемского района.

Предварительная программа соревнований. Стоимость посещения одного этапа гонки - 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU