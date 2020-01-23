ВоГУ исследует речи русских националистов за 1 млн рублей
Вологжанам выделили грант на проведение научной работы «Русский национализм в лингвоюридическом аспекте: прагматика, динамика экспертиза». Российский фонд фундаментальных исследований спонсировал ученых на 1 миллион рублей.
Проектом занимаются научные сотрудники Вологодского государственного университета, Череповецкого государственного университета, Вологодского института права и экономики ФСИН России и специалистов Вологодской лаборатории судебных экспертиз Минюста России.
Специалисты рассмотрят тексты правых и ультраправых деятелей - русских националистов - с начала XX века до начала XXI века. Листовки и прокламации черносотенцев, современные блоги, социальные сети и выступления радикалов будут под пристальным взглядом экспертов. Планируется изучить способы речевого воздействия, аргументацию, методы вовлечения в радикальную деятельность. Прикладной целью выступает совершенствование методик судебно-лингвистической экспертизы, сообщает официальный портал Правительства Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU