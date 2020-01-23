ВоГУ исследует речи русских националистов за 1 млн рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T19:45:52+03:00

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Вологжанам выделили грант на проведение научной работы «Русский национализм в лингвоюридическом аспекте: прагматика, динамика экспертиза». Российский фонд фундаментальных исследований спонсировал ученых на 1 миллион рублей.

Проектом занимаются научные сотрудники Вологодского государственного университета, Череповецкого государственного университета, Вологодского института права и экономики ФСИН России и специалистов Вологодской лаборатории судебных экспертиз Минюста России.

Специалисты рассмотрят тексты правых и ультраправых деятелей - русских националистов - с начала XX века до начала XXI века. Листовки и прокламации черносотенцев, современные блоги, социальные сети и выступления радикалов будут под пристальным взглядом экспертов. Планируется изучить способы речевого воздействия, аргументацию, методы вовлечения в радикальную деятельность. Прикладной целью выступает совершенствование методик судебно-лингвистической экспертизы, сообщает официальный портал Правительства Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU