Губернатор Вологодчины подарил ёлочные игрушки новому Музею детства

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:51:01+03:00

Олег Кувшинников посетил недавно открывшийся музей и передал ему несколько игрушек, в том числе самодельные

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Губернатор Вологодской области побывал в недавно открывшемся Музее детства. Олег Кувшинников подарил несколько ёлочных игрушек владельцам заведения - супругам Метёлкиным. Некоторые из них сделаны в семье семье будущего главы региона.

Глава региона вспомнил, что некоторыми экспонатами он в детстве играл или весил на ёлку: в душу запали камаз и ёлочный шар из фольги, наполненный опилками. Первый Музей детства открылся в Вологде 20 декабря. Он расположился в здании городской библиотеки № 15 на Советском проспекте, 48. Супруги-создатели несколько лет собирали многотысячную коллекцию и вынашивали планы по открытию музея. В четырех залах выставлены как советские игрушки, так и дореволюционные раритеты.

ИСТОЧНИК KP.RU