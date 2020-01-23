2020-01-23T17:30:37+03:00
Общество

В Череповце со льда Ягорбы спасатели сняли трех рыбаков

Им грозит штраф до 3 тысяч рублей
Иван Чухнин
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В Череповце на тонком льду реки Ягорбы обнаружили во время рейда рыбаков. Их оштрафуют.

Спасатели, инспекторы ГИМС и полиция озабочены безопасностью людей на водоемах: несмотря на то, что запрет выхода на лед действует, граждане продолжают подвергать себя опасности.

"Составлено три акта, передадим их в административную комиссию. Мужчины рыбачили на Ягорбе, в районе улиц Набережной и Молодежной, сидели на середине реки. Все оправдываются тем, что сидят там, где лед толстый," - приводит слова инспектора ГИМС Ивана Крылова официальный сайт Череповца.

Действительно, в Череповце толщина льда на реках может достигать 15 сантиметров, но есть промоины, лед еще не сформировался, он неоднородный, есть опасные места и участки.

Напомним, штраф за выход на лед составляет от одной до трех тысяч рублей. А рейды по водоемам проводятся ежедневно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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