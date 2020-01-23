В Череповце со льда Ягорбы спасатели сняли трех рыбаков
В Череповце на тонком льду реки Ягорбы обнаружили во время рейда рыбаков. Их оштрафуют.
Спасатели, инспекторы ГИМС и полиция озабочены безопасностью людей на водоемах: несмотря на то, что запрет выхода на лед действует, граждане продолжают подвергать себя опасности.
"Составлено три акта, передадим их в административную комиссию. Мужчины рыбачили на Ягорбе, в районе улиц Набережной и Молодежной, сидели на середине реки. Все оправдываются тем, что сидят там, где лед толстый," - приводит слова инспектора ГИМС Ивана Крылова официальный сайт Череповца.
Действительно, в Череповце толщина льда на реках может достигать 15 сантиметров, но есть промоины, лед еще не сформировался, он неоднородный, есть опасные места и участки.
Напомним, штраф за выход на лед составляет от одной до трех тысяч рублей. А рейды по водоемам проводятся ежедневно.
ИСТОЧНИК KP.RU