2020-01-23T16:56:26+03:00
Происшествия

В Череповце произошел взрыв в одной из квартир жилого дома на Гоголя

ЧП произошло в 3 часа дня в доме №15б по улице Гоголя
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов в одном из жилых домов прогремел взрыв. Инцидент случился сегодня в доме № 15б по улице Гоголя около трех часов дня. Местные жители сразу же сообщили об этом в соцсетях. Информацию подтвердили и в ГУ МЧС по Вологодской области.

Пострадали двое мужчин - собственник и его приятель. В квартире они болгаркой вскрывали сейф, т.к у них не было ключа. В сейфе хранился порох. Взрыв был такой силы, что выбило окно двери на балкон. Больше разрушений не замечено. Одного мужчину госпитализировали, другой отказался.

Спасателям пришлось попадать в квартиру по автолестнице. На место приехали МЧС, МВД и скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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