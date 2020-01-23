В Череповце произошел взрыв в одной из квартир жилого дома на Гоголя

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:56:26+03:00

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В городе металлургов в одном из жилых домов прогремел взрыв. Инцидент случился сегодня в доме № 15б по улице Гоголя около трех часов дня. Местные жители сразу же сообщили об этом в соцсетях. Информацию подтвердили и в ГУ МЧС по Вологодской области.

Пострадали двое мужчин - собственник и его приятель. В квартире они болгаркой вскрывали сейф, т.к у них не было ключа. В сейфе хранился порох. Взрыв был такой силы, что выбило окно двери на балкон. Больше разрушений не замечено. Одного мужчину госпитализировали, другой отказался.

Спасателям пришлось попадать в квартиру по автолестнице. На место приехали МЧС, МВД и скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU