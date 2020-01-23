Работы известного керамиста Татьяны Чистяковой представят в Доме-музее Можайского

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:39:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Доме-музее А.Ф. Можайского, что под Вологдой, будет работать выставка «Город старый, город милый». Основой ее станут керамические станут керамические панно заслуженного художника России Татьяны Чистяковой. Созданые в 1970-х и 1990-х годах, они вошли в цикл работ «Вологодские мотивы».

Здесь же будет представлено творчество мастеров 20 века: картины Эдуарда Фролова и Андрея Ведрова, линогравюры Ивана Варакина, монотипии Нины Железняк, гравюры Бурмагиных.

Вторую часть выставки составят 16 работ учащихся детской школы искусств «Арт-идея». Декоративные панно из скульптурного пластилина объединены темой «Любимый город».

Выставка «Город старый, город милый» будет работать с 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU