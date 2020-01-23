2020-01-23T16:39:23+03:00
Общество

Работы известного керамиста Татьяны Чистяковой представят в Доме-музее Можайского

Выставка будет посвящена Вологде
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Доме-музее А.Ф. Можайского, что под Вологдой, будет работать выставка «Город старый, город милый». Основой ее станут керамические станут керамические панно заслуженного художника России Татьяны Чистяковой. Созданые в 1970-х и 1990-х годах, они вошли в цикл работ «Вологодские мотивы».

Здесь же будет представлено творчество мастеров 20 века: картины Эдуарда Фролова и Андрея Ведрова, линогравюры Ивана Варакина, монотипии Нины Железняк, гравюры Бурмагиных.

Вторую часть выставки составят 16 работ учащихся детской школы искусств «Арт-идея». Декоративные панно из скульптурного пластилина объединены темой «Любимый город».

Выставка «Город старый, город милый» будет работать с 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вологодчина начала подготовку к паводку по указу губернатора
Молодая череповчанка на видео рассказала, как убивала ножом любимого
В Вологде стартовали Всероссийские соревнования по спорттуризму
Под Тотьмой в конце января пройдет этап Кубка мира по ездовому спорту
ВоГУ исследует речи русских националистов за 1 млн рублей
Губернатор Вологодчины подарил ёлочные игрушки новому Музею детства
В Череповце со льда Ягорбы спасатели сняли трех рыбаков
В Череповце произошел взрыв в одной из квартир жилого дома на Гоголя
Вологодский рабочий остался без кисти руки
Работы известного керамиста Татьяны Чистяковой представят в Доме-музее Можайского
На Вологодчине заработала горячая линия по вопросам маткапитала
В Вологодской области дорожает сжиженный газ
В Вытегре спасатели выловили из ледяной воды охотника-неудачника
Грузовик с вышкой едва не врезался в автобус и опрокинулся на легковушку в центре Вологды
В Вологде ищут доноров I- и IV- групп крови
Вологодский пенсионер застрелил из охотничьего ружья пасынка
В Череповце борются со смертностью на дорогах - добавят лежачих полицейских и светофоры
В Великом Устюге вода поднялась на 2,4 метра выше нормы
Вологжанам объяснили, почему вода из-под крана плохо пахнет
Тело вологодского моряка, погибшего в Кабо-Верде, скоро прибудет на родину
7 тонн Вологодского мороженого отправились в Западную Африку
В Череповце задержали воровку, 13 лет назад укравшую у финки картин на миллионы
Жители поселка Кузино просят модульную школу