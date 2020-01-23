2020-01-23T16:33:19+03:00
Общество

На Вологодчине заработала горячая линия по вопросам маткапитала

С 21 января вологжан начали консультировать по вопросам, связанным с исполнением поручений Президента
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области стала работать горячая линия, на которой можно проконсультироваться по вопросам, связанным с исполнением поручений Президента, озвученных им в ежегодном Послании Федеральному Собранию. С 21 января по номеру 77-77-88 вологжане могут получить разъяснение по поводу маткапитала на первенца и второго ребенка. Эксперты уточнят информацию о размерах ежемесячных выплат и для семей в сложной жизненной ситуации, воспитывающих детей от 3 до 7 лет.

Президент РФ принял решение о необходимости выдавать бесплатные горячие обеды для учеников начальных классов. На Вологодчине указ начнут исполнять с нового учебного года - с 1 сентября 2020. Кроме того, классным руководителям будет положена доплата 5 тыс. рублей.

Владимир Путин дал и другие поручения в различных сферах. Сайт Правительства Вологодской области планирует разместить отдельный раздел отчетов по их исполнению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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