2020-01-23T16:25:09+03:00
Общество

В Вологодской области дорожает сжиженный газ

Иван Чухнин
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В Вологодской области повысилась цена на сжиженный газ. Напомним, часть населенных пунктов, а в 9 муниципальных районах все населенные пункты не газифицированы.

В прошлый год жители жаловались, что должны доплачивать за каждый баллон - содержать сервисную службу. С 1 января введено еще одно новшество.

Ттеперь стоимость доставки бытового баллона с газом не регулируется государством, она осуществляется исключительно на коммерческой основе. А значит, поставщики сами устанавливают цены на эту услугу. По мнению государства, это разовьет конкуренцию.

Между тем областным Департаментом ТЭК и тарифного регулирования на 2020 год установлены предельно максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ. Как мы уже сказали, в этот тариф не включена доставка до потребителя.

В ООО «Управление Севергаз»с 1 января по 30 июня установлен "потолок" цены - 37,34 рубля на кг газа в балллоне, на сжиженный газ из групповых газовых резервуарных установок - 27,14 рубля на кг. С 1 июля до конца года цена еще подрастет: 38,46 и 27,14 рублей на кг, соответсвенно.

При заправке баллонов непосредственно на газонаполнительной станции платить придется именно по такой цене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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