В Вытегре спасатели выловили из ледяной воды охотника-неудачника
В Вытегорском районе едва не потонула собака. Она увидела на речной протоке бобра и стала его преследовать. Однако провалилась под тонкий лед. Самостоятельно пес выбраться не мог - лед обламывался под его тяжестью. Спасатели вытащили обессилевшее животное в лодку и доставили ее на берег.
От переохлаждения животное не могло двигаться. Его обогрели, ветеринарный врач АСУНЦ "Вытегра" оказал первую помощь. Как оказалось, пес по кличке Таймыр принадлежит местному жителю. С ним связались, мужчина забрал охотника-неудачника домой.
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ИСТОЧНИК KP.RU