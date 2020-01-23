В Вытегре спасатели выловили из ледяной воды охотника-неудачника

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:36:25+03:00

Спасатели выловили пса и на лодке доставили на берег. Фото: Арктический спасательный центр " Вытегра" МЧС России

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В Вытегорском районе едва не потонула собака. Она увидела на речной протоке бобра и стала его преследовать. Однако провалилась под тонкий лед. Самостоятельно пес выбраться не мог - лед обламывался под его тяжестью. Спасатели вытащили обессилевшее животное в лодку и доставили ее на берег.

От переохлаждения животное не могло двигаться. Его обогрели, ветеринарный врач АСУНЦ "Вытегра" оказал первую помощь. Как оказалось, пес по кличке Таймыр принадлежит местному жителю. С ним связались, мужчина забрал охотника-неудачника домой.

Как писала "Комсомолка", в Никольске в полынье утонула собака: пожарные не приехали на вызов. К

ИСТОЧНИК KP.RU