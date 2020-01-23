Грузовик с вышкой едва не врезался в автобус и опрокинулся на легковушку в центре Вологды

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:38:28+03:00

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У грузовика с вышкой отказали тормоза, он опрокинулся на легковушку недалеко от вокзала в Вологде. ДТП случилось 23 января у Горбатого мостав полдень.

Грузовой автомобиль ГАЗ, оборудованный вышкой, двигался через Горбатый мост в стороону центра. Он столкнулся со встречной легковушкой «Лада Ларгус». От удара грузовик опрокинулся, упав на "Ларгус".

В результате травмы получил водитель «Лады». Он госпитализирован с переломом бедра.

По предварительной версии, у грузовика отказала тормозная система. Водитель грузовой машины сумел не врезаться в пассажирский автобус, который начинал поднимался на мост. А вот от легковушки увернуться не сумел.

ИСТОЧНИК KP.RU