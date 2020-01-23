Вологодский рабочий остался без кисти руки

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:43:12+03:00

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Рабочий остался без кисти руки - ЧП случилось 25 ноября 2019 года. Возбуждено дело против начальника коммерческого предприятия. Об этом сообщает областное управление СКР.

Руководителя обвиняют в нарушении на предприятии требований охраны труда. Как выяснилось, начальник производства ООО «СеверПластПром», на территории производства, расположенного на улице Клубова в Вологде, допустил проведение регулировки направляющих без отключения отрезного устройства. Техник был допущен к работе без первичного инструктажа по охране труда.

Около 16-17 часов 25 ноября он, обслуживая экструзионную линию, заметил, что багет стал выходить с дефектом. Начальник производства отправил техника регулировать станок. При этом линия была не отключена. Блок управления отправил сигнал торцевать продукцию.

Прижимной механизм заблокировал руку 25-летнего специалиста, а пила произвела рабочий разрез.

Начальнику производства грозит штраф до 400 тысяч рублей, обязательные, исправительные либо принудительные работы. Возможно, он лишится должности.

ИСТОЧНИК KP.RU