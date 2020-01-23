Вологодский рабочий остался без кисти руки
Рабочий остался без кисти руки - ЧП случилось 25 ноября 2019 года. Возбуждено дело против начальника коммерческого предприятия. Об этом сообщает областное управление СКР.
Руководителя обвиняют в нарушении на предприятии требований охраны труда. Как выяснилось, начальник производства ООО «СеверПластПром», на территории производства, расположенного на улице Клубова в Вологде, допустил проведение регулировки направляющих без отключения отрезного устройства. Техник был допущен к работе без первичного инструктажа по охране труда.
Около 16-17 часов 25 ноября он, обслуживая экструзионную линию, заметил, что багет стал выходить с дефектом. Начальник производства отправил техника регулировать станок. При этом линия была не отключена. Блок управления отправил сигнал торцевать продукцию.
Прижимной механизм заблокировал руку 25-летнего специалиста, а пила произвела рабочий разрез.
Начальнику производства грозит штраф до 400 тысяч рублей, обязательные, исправительные либо принудительные работы. Возможно, он лишится должности.
ИСТОЧНИК KP.RU