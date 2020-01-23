2020-01-23T11:55:16+03:00
Здоровье

В Вологде ищут доноров I- и IV- групп крови

В областном центре сложилась повышенная потребность в запасах крови
Евдокия САХАРОВА
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Медики Вологды просят доноров помочь пополнить запасы I отрицательной и IV отрицательной групп. Областная станция переливания приглашает неравнодушных граждан поделиться жизненно важной жидкостью.

Сдать кровь можно в будни с 8:00 до 13:00 на улице Ветошкина, 55. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС. Донорами могут стать все желающие в возрасте от 18 лет, имеющие гражданство РФ и регистрацию в Вологодской области. За сутки нельзя есть жирную пищу, а за 48 часов – употреблять алкоголь. Перед процедурой доноров обследуют медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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