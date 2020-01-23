Вологодский пенсионер застрелил из охотничьего ружья пасынка

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:40:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бабаевском районе 62-летний пенсионер выстрелил в 50-летнего сына своей сожительницы, "чтобы припугнуть". ЧП произошло 10 августа 2019 года в деревне Подберезовка. Мужчина погиб в скорой от слепого огнестрельного ранения с повреждением бедренной артерии. Состоялся суд - пенсионер признан виновным в убийстве и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (пороха).

По версии следствия, сын приехал к матери в гости из Ленинградской области. Во время застолья (отмечали юбилей погибшего), пьяный гость ударил пьяного хозяина дома по лицу и пошел на улицу. По показаниям свидетельницы, сын весь вечер делал паре замечание о взятых на ремонт дома кредитах, а сожитель сделал ему замечание. За мужчиной на улицу с ружьем пошел обиженный отчим - он выстрелил в темноту, под ноги гостя, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. По словам обвиняемого, в человека попасть не хотел - хотел напугать.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 5000 рублей. Жене погибшего он выплатит компенсацию морального вреда 400 000 рублей. Приговор может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU