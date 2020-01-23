В Великом Устюге вода поднялась на 2,4 метра выше нормы

23 Янв. 2020 2020-01-23T01:01:30+03:00

МЧС уверяет, что до критического уровня еще далеко

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В Великом Устюге вода подняла на 240 сантиметров выше характерных для января показателей. По информации газеты «Устюжаночка» уровень воды в реках составляет 386 см. У деревни Аристово русло реки и вовсе забито шугой - рыхлыми скоплениями льда. Пресс-служба МЧС местных жителей успокоила - до критического уровня еще далеко.

Зимний паводок на водоемах обсуждают на КЧС в Великом Устюге под председательством заместителя губернатора Виктора Рябишина.

ИСТОЧНИК KP.RU