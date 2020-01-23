В Великом Устюге вода поднялась на 2,4 метра выше нормы
МЧС уверяет, что до критического уровня еще далеко
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В Великом Устюге вода подняла на 240 сантиметров выше характерных для января показателей. По информации газеты «Устюжаночка» уровень воды в реках составляет 386 см. У деревни Аристово русло реки и вовсе забито шугой - рыхлыми скоплениями льда. Пресс-служба МЧС местных жителей успокоила - до критического уровня еще далеко.
Зимний паводок на водоемах обсуждают на КЧС в Великом Устюге под председательством заместителя губернатора Виктора Рябишина.
ИСТОЧНИК KP.RU