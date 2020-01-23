2020-01-23T00:39:04+03:00
Общество

Вологжанам объяснили, почему вода из-под крана плохо пахнет

Специалисты уверены, дело в затяжных дождях и таянии снега
Евдокия САХАРОВА
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«Вологдагорводоканал» прокомментировал ситуацию с дурно пахнущей водопроводной водой в областной столице. По мнению экспертов, неприятный запах вызван затяжными дождями и таянием снега. Однако, вода соответствует всем нормативам.

Проблема возникла на прошлой неделе: жители разных микрорайонов Вологды сообщали, что вода пахнет то ли навозом, то ли резиной. С 18 января горожане стали страдать - фильтры и кипячение не помогают. По словам генерального директора компании, очистные сооружения в городе работают исправно, и каждый день берутся пробы воды. Причиной запаха стала теплая зима и мелководная река Вологда. Дозы реагентов специалисты изменили.

Напомним, что 27 декабря в Вологде после реконструкции запущено реагентное хозяйство очистных сооружений «Вологдагорводоканала». Губернатор даже решился выпить там стакан водопроводной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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