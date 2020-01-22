2020-01-23T00:27:41+03:00
Происшествия

Тело вологодского моряка, погибшего в Кабо-Верде, скоро прибудет на родину

Гроб прилетит в Москву в эту пятницу, оттуда поедет в Вологду
Евдокия САХАРОВА
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В Кабо-Верде скончался моряк с судна ЕSER, которое задержали в прошлом году из-за обнаруженных наркотиков. Его тело будет доставлено 24 января в Москву, оттуда будет перевезено в Вологду - на малую родину погибшего. Вдова будет встречать гроб в столице, потом его доставят для захоронения на Вологодчину. За доставку тела частным рейсом заплатили 8 тысяч евро - средства собрали с помощью пожертвований.

Погибший на 58 году жизни Сергей Животов в последние несколько месяцев плохо себя чувствовал, его на некоторое время перевели в больницу, но состояние резко ухудшилось. Экипаж судна считает, что ситуацию спровоцировали условия содержания в африканской тюрьме и жуткий стресс. Информационное агенство СеверПост.RU сообщает, что вдова намерена просить российских экспертов провести посмертную экспертизу.

Еще 12 россиян до сих пор находятся в тюрьме в одних камерах с рецидивистами - их подозревают в крупной контрабанде наркотиков. Суд начнется в феврале. На услуги иностранного адвоката и организацию похорон Сергея Животова все еще собираются средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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