7 тонн Вологодского мороженого отправились в Западную Африку

22 Янв. 2020 2020-01-22T23:23:10+03:00

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Эксперты Вологодского управления Россельхознадзора проконтролировали погрузку партии мороженого весом в 7 тонн для экспорта в Кот-д'Ивуа р. Специалисты установили, что груз вполне соответствует требованиям африканского государства. На продукцию был выдан соответствующий ветеринарный сертификат.

Жители зарубежных стран уже пробовали вологодское лакомство и раньше. В прошлом посылки пришли в Сенегал, Китай, Израиль. Всего Вологодчина экспортировала 1300 тонн мороженого.

ИСТОЧНИК KP.RU