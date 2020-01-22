7 тонн Вологодского мороженого отправились в Западную Африку
В Кот-д'Ивуар вологжане погрузили партию свежего молочного лакомства
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Эксперты Вологодского управления Россельхознадзора проконтролировали погрузку партии мороженого весом в 7 тонн для экспорта в Кот-д'Ивуа р. Специалисты установили, что груз вполне соответствует требованиям африканского государства. На продукцию был выдан соответствующий ветеринарный сертификат.
Жители зарубежных стран уже пробовали вологодское лакомство и раньше. В прошлом посылки пришли в Сенегал, Китай, Израиль. Всего Вологодчина экспортировала 1300 тонн мороженого.
ИСТОЧНИК KP.RU