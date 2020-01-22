2020-01-23T00:08:13+03:00
Происшествия

В Череповце задержали воровку, 13 лет назад укравшую у финки картин на миллионы

В Санкт-Петербурге проходит судебный процесс, на котором рассматривается дело женщины, обвиняющейся в краже дорогих картин у гражданки Финляндии
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов правоохранителям удалось задержать женщину, объявленную 13 лет назад в федеральный розыск. Россиянка обвиняется в краже 15 картин известных художников у гражданки Финляндии Айле Кукконен. Процесс проходит в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга. Подсудимая ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке.

В 2007 году из квартиры на улице Орбели в Санкт-Петербурге исчезли 15 картин: обвиняемая предложила свои услуги посредника в продаже произведений искусств, но пропала вместе с ними. Стоимость ущерба определили равной 8,5 млн рублей.

Пока обнаружили лишь две картины кисти Александра Родченко, остальные работы Малевича, Кандаурова, Тышлера, Калама, Сарьяна и Лисовского не найдены. Подозреваемую смогли задержать только в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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