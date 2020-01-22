В Череповце задержали воровку, 13 лет назад укравшую у финки картин на миллионы
В городе металлургов правоохранителям удалось задержать женщину, объявленную 13 лет назад в федеральный розыск. Россиянка обвиняется в краже 15 картин известных художников у гражданки Финляндии Айле Кукконен. Процесс проходит в Выборгском районном суде Санкт-Петербурга. Подсудимая ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке.
В 2007 году из квартиры на улице Орбели в Санкт-Петербурге исчезли 15 картин: обвиняемая предложила свои услуги посредника в продаже произведений искусств, но пропала вместе с ними. Стоимость ущерба определили равной 8,5 млн рублей.
Пока обнаружили лишь две картины кисти Александра Родченко, остальные работы Малевича, Кандаурова, Тышлера, Калама, Сарьяна и Лисовского не найдены. Подозреваемую смогли задержать только в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU