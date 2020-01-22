2020-01-22T16:29:58+03:00
Общество

Регоператор "Чистый след" уходит из западных районов Вологодчины

Он сворачивает работы представительств
Иван Чухнин
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Оператор по утилизации твердых бытовых отходов с 1 марта закрывает свои отделений в районах. Принимать своих клиентов компания будет только в центральном офисе Череповца. Об этом сообщает прес-служба ООО «Чистый след».

Офисы работали в девяти районах области: Вашкинском, Кирилловском, Чагодощенском, Кадуйском, Устюженском, Вытегорском, Бабаевском, Белозерском и Шекснинском. В первое время у населения возникало множество вопросов, у клиентских офисов бывали очереди. В офисах можно было оплатить вывоз мусора, написать заявления на перерасчет и принести необходимые документы.

Но сейчас большинство вопросов снято. Поэтому руководство компании распорядилось закрыть клиентские службы - на них тратятся немалые деньги.

С начала весны подать заявления и документы можно будет в Череповце, в личном кабинете на сайте Регионального оператора sled35.ru (логин и пароль указаны в квитанции слева под табличкой), выслать на электронную почту info@sled35.ru, через любую курьерскую службу или по Почте России на адрес: 162627 Череповец, Октябрьский проспект, 75а.

Оплатить услугу по вывозу отходов можно: в офисе Череповца, на официальном сайте оператора ТБО, через банковские терминалы, дистанционно через онлайн-банк, автоплатёж или операциониста. Также переводы можно осуществить в отделениях почты или любым удобным для людей способом.

Напомним, в прошлом году за вывоз мусора жители западной зоны платили 115 рублей 15 копеек. В этом году плата снизилась до 96 рублей 69 копеек для горожан и 77 рублей 84 копеек для сельчан.

Между тем прокуратура заявляла о необоснованности нормативов потребления ТБО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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