Губернатор Вологодчины попросил чиновников отвечать в соцсетях

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:18:50+03:00

Глава региона заявил, что игнорирование соцсетей чиновниками - это повод для увольнения

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На совещании в Правительстве Вологодской области губернатор обратил внимание на несвоевременные ответы чиновников вологжанам в соцсетях. Олег Кувшинников заметил, что людям нужны четкие ответы, а "не километровые отписки". Чиновников попросили говорить человеческим языком.

Правительство подвело итоги года работы мониторинговой системы под названием «Инцидент менеджмент», которая отслеживает ответы на обращения граждан через социальные сети на страницах Правительства региона, губернатора, органов власти. За 2019 год поступило 40 тысяч сообщений.

Неидеально с работой справились ведомства из Вологды, Череповецкого, Вытегорского, Тарногского, Нюксенского и Вашкинского районов, а также Департамент экономического развития, Комитет по охране объектов культурного наследия, Департамент физической культуры и спорта, Государственная жилищная инспекция Вологодской области. Данные структуры либо совсем не реагировали на вопросы граждан, либо недостаточно эффективно.

ИСТОЧНИК KP.RU