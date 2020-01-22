Череповчанин привез на родину из СПб 50 тысяч фальшивых рублей

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:09:12+03:00

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В Череповце задержан 23-летний молодой человек. Он привез из Санкт-Петербурга 50 тысяч фальшивых рублей и решил сбывать их в новогодние каникулы в местных магазинах. УМВД по Череповцу сообщило, что злоумышленнику удалось сбыть 6 поддельных пятитысячных банкнот. В одном из магазинов кассир усомнился в подлинности купюры и вызвал полицию.

При обыске у задержанного нашли остальные фальшивки. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители отметили, что задержать злоумышленника удалось благодаря профилактике: постоянно проводятся инструктажи с предпринимателями. В прошлом году удалось изъять из оборота 60 тысяч фальшивых рублей.

Схемы сбыта купюр известны полиции. В основном, печатники распространяют фальшивки через интернет-магазины и закладки.

ИСТОЧНИК KP.RU