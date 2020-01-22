2020-01-22T15:19:22+03:00
Общество

Молодые харовские воры обокрали школу и дачные дома

Суд вынес им наказание
Иван Чухнин
Поделиться:
Вся компания попала под суд.Вся компания попала под суд.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

В Харовском районе трое молодых людей грабили дома и обокрали школу. Харовский суд признал их виновными и вынес приговор.

В декабре 2018 года двое приятелей, 16 и 17 лет, залезли в дом в деревне Хомок Харовского района. Затем они отправились в соседнюю деревню Дор, но просто не нашли что украсть.

Кроме того, один из воришек в Харовске украл вещи из гаража и бытовые предметы из бюджетного учреждения. Затем они присвоили ноутбук из общеобразовательной школы.

Последние кражи относятся в июне-июле 2019 года - были обкрадены сарай и гараж. Всего молодые люди наворовали на сумму 110 тысяч рублей, лни унесли бензопилы, бензокосы, микроволновую печь, и даже угнали скутер. Часть вещей - на сумму 40 тысяч рублей, удалось вернуть хозяевам.

По приговору суда 17-летний подсудимый до достижения 18-летия должен быть помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Еще двоим назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе СУ СК по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодые харовские воры обокрали школу и дачные дома
В Шекснинском районе разъезжавшие на машине стреляли из автомата Калашникова
В Вологодской области за 6 лет отремонтируют 30 учреждений дополнительного образования
Череповецкие депутаты вернут штрафы за парковку на газонах
В Устюжне поймали и отдали под суд экологическую преступницу
В Вологде прекратил работу автобусный маршрут №17
Вологодские уборщики улиц могут остаться без оплаты
В Череповце под колесами иномарки едва не погибла 10-летняя девочка
Каждый третий лифт в Вологде и Череповце требует срочной замены
Директор школы в Устье помогла дочери с бизнесом и пойдет под суд
Молодой череповчанин собирался ехать в Вологду и пропал
В Череповце трое человек умерли от пневмонии
Мэр Кириллова предстанет перед судом за переплату премий себе и коллегам
В Вологодской области произошел срыв поставок льготных лекарств
Горячие обеды для школьников станут бесплатными только с нового учебного года
Опубликовано видео задержания вооруженного преступника в Вологде
Водопроводная вода в Вологде стала пахнуть навозом с резиной