Молодые харовские воры обокрали школу и дачные дома

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:19:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Харовском районе трое молодых людей грабили дома и обокрали школу. Харовский суд признал их виновными и вынес приговор.

В декабре 2018 года двое приятелей, 16 и 17 лет, залезли в дом в деревне Хомок Харовского района. Затем они отправились в соседнюю деревню Дор, но просто не нашли что украсть.

Кроме того, один из воришек в Харовске украл вещи из гаража и бытовые предметы из бюджетного учреждения. Затем они присвоили ноутбук из общеобразовательной школы.

Последние кражи относятся в июне-июле 2019 года - были обкрадены сарай и гараж. Всего молодые люди наворовали на сумму 110 тысяч рублей, лни унесли бензопилы, бензокосы, микроволновую печь, и даже угнали скутер. Часть вещей - на сумму 40 тысяч рублей, удалось вернуть хозяевам.

По приговору суда 17-летний подсудимый до достижения 18-летия должен быть помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Еще двоим назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе СУ СК по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU