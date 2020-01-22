2020-01-22T15:20:13+03:00
Происшествия

В Шекснинском районе разъезжавшие на машине стреляли из автомата Калашникова

Компанию веселых молодых людей остановили полицейские
Иван Чухнин
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В Шекснинском районе раздавалась стрельба из автомата Калашникова. Стрелявший сидел в автомобиле, который мчался по трассе в районе деревни Слизово.

О стрелке очевидец срочно сообщили в РОВД. Как сообщает районная газета «Звезда», в полицию обратился сотрудник охраны поста возле виадука - очередь прозвучала, когда машина ехала мимо него.

Полиция немедленно отреагировала на звонок. Машину почти сразу остановили. В ней оказалась компания молодых людей из Вологды, ехавшая в Череповец. В салоне находился холощенный автомат марки "АК-47". Такое «оружие» служит для имитации выстрела - стреляет холостыми патронами.

В отношении веселых молодых людей составлены административные протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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