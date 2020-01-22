В Шекснинском районе разъезжавшие на машине стреляли из автомата Калашникова
В Шекснинском районе раздавалась стрельба из автомата Калашникова. Стрелявший сидел в автомобиле, который мчался по трассе в районе деревни Слизово.
О стрелке очевидец срочно сообщили в РОВД. Как сообщает районная газета «Звезда», в полицию обратился сотрудник охраны поста возле виадука - очередь прозвучала, когда машина ехала мимо него.
Полиция немедленно отреагировала на звонок. Машину почти сразу остановили. В ней оказалась компания молодых людей из Вологды, ехавшая в Череповец. В салоне находился холощенный автомат марки "АК-47". Такое «оружие» служит для имитации выстрела - стреляет холостыми патронами.
В отношении веселых молодых людей составлены административные протоколы.
ИСТОЧНИК KP.RU