В Вологодской области за 6 лет отремонтируют 30 учреждений дополнительного образования

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:06:17+03:00

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В Вологодской области запустят региональный проект «Детская школа искусств – вектор развития». Она рассчитана на 6 лет. Будут приведеныв порядок 30 учреждений региона. Ежегодно из регионального бюджета планируется выделять на эти цели по 25 млн рублей.

Старт проекта будет дан в Кириллове - в детской школе искусств на улице Гагарина сделают ремонт. В школе занимаются около 300 детей, их учат музыке, хореографии, изобразительному искусству и раннему эстетическому развитию. Но там за 50 лет ни разу не проводился основательный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU