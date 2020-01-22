2020-01-22T13:46:53+03:00
Общество

Череповецкие депутаты вернут штрафы за парковку на газонах

Штрафы составят до 50 тысяч рублей
Иван Чухнин
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Череповецкие депутаты намерены вернуть штрафы за парковку на газоне. Если решение будет принято, изменения вступят в силу с 1 июня.

Норма запрета о парковке на газонах была отменена в связи с решением областного, а затем и Верховного судов с февраля 2017 года.

Но в 2019 году вышло определение Конституционного суда РФ, которое пояснило, что ввод или отмена административной ответственности за такое нарушение - это полномочия субъектов РФ и органов местного самоуправления.

Благодаря этому решению были внесены изменения в закон области «Об административных нарушениях».

Как сообщили в мэрии Череповца, в каждом районе города есть уполномоченный по работе с населением Центра профилактики правонарушений, в обязанности которого входит выявление и фиксация нарушений правил благоустройства.

Как поясняет Город Че, отличить газон просто — он отделен от проезжей части бордюром. Незаконные парковки с самовольной подсыпкой также считаются газонами, парковка на них также считается нарушением.

Изменения в городское законодательство череповецкие депутаты примут 28 января. Штрафы для физических лиц составят от 500 рублей до 2 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч рублей и для юридических лиц — от 10 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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