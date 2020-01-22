В Устюжне поймали и отдали под суд экологическую преступницу

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:04:07+03:00

У нее не работал септик

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Жительницу Устюжны оштрафовали на тысячу рублей. Хозяйственно-бытовые сбросы из ее дома вытекали на улицу. Рассмотрев материалы дела, составленные 26 ноября 2019 года, горожанку решили наказать.

К ее дому выезжала проверка - комиссия зафиксировала факт сброса хозяйственно-бытовых стоков с канализационным запахом на пересечении улицы Веселова и Коммунистического переулка.

«В ходе повторного обследования установлено, что сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется из разгерметизированного септика, который расположен около дома гражданки К. на ул. Веселова. В отношении устюжанки государственным инспектором в области охраны окружающей среды был составлен протокол об административном правонарушении», – сообщает пресс-служба судов области.

Женщина предстала перед судом, который привлёк устюжанку к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Женщина признала вину и пояснила, что откачивает содержимое септика и планирует заменить его летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU