2020-01-22T13:04:07+03:00
Общество

В Устюжне поймали и отдали под суд экологическую преступницу

У нее не работал септик
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительницу Устюжны оштрафовали на тысячу рублей. Хозяйственно-бытовые сбросы из ее дома вытекали на улицу. Рассмотрев материалы дела, составленные 26 ноября 2019 года, горожанку решили наказать.

К ее дому выезжала проверка - комиссия зафиксировала факт сброса хозяйственно-бытовых стоков с канализационным запахом на пересечении улицы Веселова и Коммунистического переулка.

«В ходе повторного обследования установлено, что сброс хозяйственно-бытовых стоков осуществляется из разгерметизированного септика, который расположен около дома гражданки К. на ул. Веселова. В отношении устюжанки государственным инспектором в области охраны окружающей среды был составлен протокол об административном правонарушении», – сообщает пресс-служба судов области.

Женщина предстала перед судом, который привлёк устюжанку к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

Женщина признала вину и пояснила, что откачивает содержимое септика и планирует заменить его летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодые харовские воры обокрали школу и дачные дома
В Шекснинском районе разъезжавшие на машине стреляли из автомата Калашникова
В Вологодской области за 6 лет отремонтируют 30 учреждений дополнительного образования
Череповецкие депутаты вернут штрафы за парковку на газонах
В Устюжне поймали и отдали под суд экологическую преступницу
В Вологде прекратил работу автобусный маршрут №17
Вологодские уборщики улиц могут остаться без оплаты
В Череповце под колесами иномарки едва не погибла 10-летняя девочка
Каждый третий лифт в Вологде и Череповце требует срочной замены
Директор школы в Устье помогла дочери с бизнесом и пойдет под суд
Молодой череповчанин собирался ехать в Вологду и пропал
В Череповце трое человек умерли от пневмонии
Мэр Кириллова предстанет перед судом за переплату премий себе и коллегам
В Вологодской области произошел срыв поставок льготных лекарств
Горячие обеды для школьников станут бесплатными только с нового учебного года
Опубликовано видео задержания вооруженного преступника в Вологде
Водопроводная вода в Вологде стала пахнуть навозом с резиной