2020-01-22T12:41:21+03:00
Общество

В Вологде прекратил работу автобусный маршрут №17

Вологжанам предлагают воспользоваться автобусами №№49 и 27
Иван Чухнин
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С 22 января автобусы ПАТП-1 прекращают обслуживать один из старых маршрутов Вологды - №17.

Оказывается, у предприятия завершился срок действия действия маршрутных карт на обслуживание этого автобусного маршрута. Руководство решило повторно контракт этот не заключать. Потому что загруженность его составляла лишь 11 процентов и особой прибыли предприятию не приносил.

Да и в администрации города сообщили, что "в этом нет необходимости". Так как в городе работают другие маршруты, соединяющие ВоГУ и 6-й микрорайон.

Как оказалось, на 17-м мершруте курсировали всего два больших автобуса с интервалом от 20 минут до 1,5 часа.

Дублерами администрация города называет маршрут № 49: 6 мкрн–"Бригантина», который работает до 22:00. Интервал автобуса составляет от 10 минут в утреннее время до 30 минут в вечернее.

Также часть маршрута совпадает с маршрутом № 27, соединяющий 6 мкрн и Берег. Правда, при этом в накладе останутся пассажиры, ехавшие до остановки ВоГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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