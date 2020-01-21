Вологодские уборщики улиц могут остаться без оплаты

21 Янв. 2020 2020-01-21T18:13:54+03:00

Комиссия не смогла принять уборку на 21 улице

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Специальная комиссия проверила уборку улиц Вологды и осталась недовольной результатами работы "Магистрали". Не приняты оказались работы на 21 улице.

Сейчас предприятию дали время на исправление ошибок. Если преприятие срочно не наведет порядок, то «Магистраль» остается без оплаты 20 дней января.

При приемке комиссия сверялась с требованиями контракта. О недочетах сообщено в подрядную организацию.

По словам представителей "Магистрали", ежедневно на уборку города выходит до 70 единиц техники. Это тракторы и грейдеры. А в местах, где снег уже растаял, ведется откачка воды.

В ближайшие дни вновь прогнозируются осадки. Администрация города обещает контролировать уборку Вологды ежедневно.

Напомним, вчера губернатор области возмутился качеством уборки города и щедрыми суммами, которые такие работы оплачиваются.

Вчера даже был уволен начальник департамента ЖКХ Андрей Макаровский. Он ушел, можно сказать, на повышение - стал гендиректором городской теплосети.

ИСТОЧНИК KP.RU