2020-01-21T17:56:54+03:00
Происшествия

В Череповце под колесами иномарки едва не погибла 10-летняя девочка

Она госпитализирована
Иван Чухнин
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Врачи срочно доставили ребенка в больницу.Врачи срочно доставили ребенка в больницу.
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В Череповце иномарка сбила 10-летнюю девочку. Школьницу срочно госпитализировали.

Как сообщает ОГИБДД по Череповцу, ЧП случилось утром 21 января.

По предварительным данным, в 8:25 автомобиль марки "Skoda Yeti", за рулем которой находился 61-летний водитель, мчался по улице Бардина.

У дома N15 водитель не уступил дорогу маленькому пешеходу - девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Школьница с травмами упала, ее срочно увезли в детскую городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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