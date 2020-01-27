В Вологодском районе найден труп 50-летней женщины

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:53:19+03:00

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50-летняя жительница села Кубенское Вологодского района пропала 12 января. Она ушла из дома и не пришла ночевать. Родственники искали ее у знакомых, но безрезультатно. К поискам подключился участковый.

Женщину нашла сотрудница полиции. Вечером 13 января она осматривала окраину села.

Недалеко,на улице Солнечной, была стройка.Там ею и был найден труп женщины. По ее словам, рядом стояла стопка и бутылка алкоголя. Как оказалось, вологжанка перед своим исчезновением несколько дней находилась в запое.

По факту гибели вологжанки проводится проверка, сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.Причину гибели установят судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU