В Вологодском районе найден труп 50-летней женщины
50-летняя жительница села Кубенское Вологодского района пропала 12 января. Она ушла из дома и не пришла ночевать. Родственники искали ее у знакомых, но безрезультатно. К поискам подключился участковый.
Женщину нашла сотрудница полиции. Вечером 13 января она осматривала окраину села.
Недалеко,на улице Солнечной, была стройка.Там ею и был найден труп женщины. По ее словам, рядом стояла стопка и бутылка алкоголя. Как оказалось, вологжанка перед своим исчезновением несколько дней находилась в запое.
По факту гибели вологжанки проводится проверка, сообщили в СУ СК РФ по Вологодской области.Причину гибели установят судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU