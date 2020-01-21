Каждый третий лифт в Вологде и Череповце требует срочной замены

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:55:35+03:00

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В Вологодской области вновь поднят вопрос о катстрофическом состоянии лифтового оборудования во многих жилых домах. Часть из них служит более 25 лет и являются небезопасными.

Как признался губернатор области, на сегодняшний день в многоэтажных домах Вологды и Череповца из 3,5 тысяч лифтов 1200, а это каждый третий, требуют немедленной замены.

Для решения вопроса Олег Кувшинников поручил разработать пятилетнюю программу, на реализацию которой планируется привлечь средства из бюджетов всех уровней.

Департаменты строительства и финансов области совместно с мэрией Череповца и горадминистрацией Вологды должны подготовить план замены лифтов, отработавших назначенный срок службы в многоквартирных домах, до 1 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU