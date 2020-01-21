Директор школы в Устье помогла дочери с бизнесом и пойдет под суд
В селе Устье в отношении бывшего директора школы за превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело.
Дело в том, что в бытность работы руководителем, директор Усть-Кубинской средней общеобразовательной школы без проведения конкурса или аукциона, заключила с коммерческой фирмы договор аренды школьной столовой. Одним из учредителей ООО являлась ее дочь.
При этом фирма нарушала договор, не оплачивая, в частности, электроэнергию и другие услуги. Так что все расходы по коммунальному обслуживанию шли за счет школы, которая получила деньги из муниципального бюджета.
В результате бюджету Усть-Кубинского муниципального района был причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.
Женщина уже не работает директором школы, но пойдет под суд. Ведется расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU