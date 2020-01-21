Директор школы в Устье помогла дочери с бизнесом и пойдет под суд

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:14:27+03:00

Договор на аренду столовой был заключен без конкурсных процедур.

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В селе Устье в отношении бывшего директора школы за превышение должностных полномочий возбуждено уголовное дело.

Дело в том, что в бытность работы руководителем, директор Усть-Кубинской средней общеобразовательной школы без проведения конкурса или аукциона, заключила с коммерческой фирмы договор аренды школьной столовой. Одним из учредителей ООО являлась ее дочь.

При этом фирма нарушала договор, не оплачивая, в частности, электроэнергию и другие услуги. Так что все расходы по коммунальному обслуживанию шли за счет школы, которая получила деньги из муниципального бюджета.

В результате бюджету Усть-Кубинского муниципального района был причинен ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.

Женщина уже не работает директором школы, но пойдет под суд. Ведется расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU