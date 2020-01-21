Молодой череповчанин собирался ехать в Вологду и пропал

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:46:28+03:00

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32-летний Яков Марьянов ушел из дома на улице Набережной, 37 в Череповце 19 января, с тех пор от него нет никаких вестей.

Полиция и волонтеры объявили в розыск.

Его рост -175 см, особая примета - носит очки. Одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, коричневые сапоги.

Его фотографию распространяют волонтеры.

Просьба всем, кто имеет сведения о местонахождении Якова, сообщить в полицию по телефону 102 или волонтерам - 8 911 505 68 98.

ИСТОЧНИК KP.RU