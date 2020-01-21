В Череповце трое человек умерли от пневмонии
В Череповце три человека умерли от пневмонии. Это первые случаи в начавшемся году.
Как сообщает череповецкий отдел Роспотребнадзора, на прошлой неделе с диагнозом "двухстороннее воспаление легких" умерли три человека.
Все они были пожилыми и с ослабленным сопутствующими заболеваниями иммунитетом.
Внебольничной пневмонией в Череповце заболели на прошлой неделе 56 человек, 13 из них — дети. Гриппа в Череповце не выявлено, а в Вологде на прошлой неделе заболели гриппом двое взрослых и двое детей.
Специалисты наблюдают рост обратившихся в поликлиники с симптомами ОРВИ, но эпидпорог не превышен.
ИСТОЧНИК KP.RU