2020-01-21T13:32:50+03:00
Общество

В Череповце трое человек умерли от пневмонии

А в Вологде появился грипп
Иван Чухнин
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В Вологде появились первые случаи гриппа.В Вологде появились первые случаи гриппа.Фото: Иван Чухнин
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В Череповце три человека умерли от пневмонии. Это первые случаи в начавшемся году.

Как сообщает череповецкий отдел Роспотребнадзора, на прошлой неделе с диагнозом "двухстороннее воспаление легких" умерли три человека.

Все они были пожилыми и с ослабленным сопутствующими заболеваниями иммунитетом.

Внебольничной пневмонией в Череповце заболели на прошлой неделе 56 человек, 13 из них — дети. Гриппа в Череповце не выявлено, а в Вологде на прошлой неделе заболели гриппом двое взрослых и двое детей.

Специалисты наблюдают рост обратившихся в поликлиники с симптомами ОРВИ, но эпидпорог не превышен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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