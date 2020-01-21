В Череповце трое человек умерли от пневмонии

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:32:50+03:00

А в Вологде появился грипп

Изменить размер текста: A A

В Череповце три человека умерли от пневмонии. Это первые случаи в начавшемся году.

Как сообщает череповецкий отдел Роспотребнадзора, на прошлой неделе с диагнозом "двухстороннее воспаление легких" умерли три человека.

Все они были пожилыми и с ослабленным сопутствующими заболеваниями иммунитетом.

Внебольничной пневмонией в Череповце заболели на прошлой неделе 56 человек, 13 из них — дети. Гриппа в Череповце не выявлено, а в Вологде на прошлой неделе заболели гриппом двое взрослых и двое детей.

Специалисты наблюдают рост обратившихся в поликлиники с симптомами ОРВИ, но эпидпорог не превышен.

ИСТОЧНИК KP.RU