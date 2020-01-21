2020-01-21T12:39:34+03:00
Общество

Мэр Кириллова предстанет перед судом за переплату премий себе и коллегам

Всего было растрачено почти 2,5 миллиона рублей
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кирилловская прокуратура предоставила СУ СК РФ материалы проверки, которые указывали на то, что глава администрации Кириллова присвоил и растратил бюджетные средств в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в 2016-2017 годах и.о. главы администрации Кириллова присвоил вверенные ему бюджетные средства муниципального образования и растратил их в пользу третьих лиц.

Он, зная об отсутствии экономии фонда оплаты труда, систематически издавал распоряжения о выплате себе и подчиненным премий. В итоге он незаконно растратил 2 млн 496 тысяч рублей.

В помещениях администрации города были проведены обыски, были изъяты компьютеры и документация, а подозреваемый был отстранен от занимаемой должности.

Как сообщает СУ СК, уголовное дело расследовано, после утверждения обвинительного заключения передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Кириллова предстанет перед судом за переплату премий себе и коллегам
В Вологодской области произошел срыв поставок льготных лекарств
Горячие обеды для школьников станут бесплатными только с нового учебного года
Опубликовано видео задержания вооруженного преступника в Вологде
Водопроводная вода в Вологде стала пахнуть навозом с резиной
Стали известны размеры выплат труженникам тыла
МЧС предупредило вологжан о непогоде
Страшный гололед в Вологде: полиция попала в ДТП
Буйный вологжанин метнул в супругу кастрюлю с супом
25-летняя мать двоих детей организовала в Вологде дом терпимости
В Вологде подросток убил мужчину в супермаркете
В Вологодской области мужчина разбился на квадроцикле
С железнодорожного пути на Великий Устюг украли почти 1000 противоугонов
В череповецкую гостиницу заявился посетитель с пистолетом
Череповчанка проломила входную дверь ночного клуба
По тревоге в ломбард были стянуты спецслужбы Череповца
В Вологде мэр города назначил нового начальника ЖКХ
Два подростка 14 и 13 лет погибли под КамАЗом
В Череповце на зебре иномарка сбила школьницу
Губернатор Вологодчины отказался от купания в общественной иордани
Пенсионеры Вологды сыграют в психологическую игру
Иномарка в Вологде протаранила автомобиль с 12-летний школьником
В Вологде вспыхнул башенный кран
В Вологде прикрыли вокзальную точку шавермейстера
В Череповце памятник купцу вновь лишился книги