Мэр Кириллова предстанет перед судом за переплату премий себе и коллегам

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:39:34+03:00

Всего было растрачено почти 2,5 миллиона рублей

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Кирилловская прокуратура предоставила СУ СК РФ материалы проверки, которые указывали на то, что глава администрации Кириллова присвоил и растратил бюджетные средств в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в 2016-2017 годах и.о. главы администрации Кириллова присвоил вверенные ему бюджетные средства муниципального образования и растратил их в пользу третьих лиц.

Он, зная об отсутствии экономии фонда оплаты труда, систематически издавал распоряжения о выплате себе и подчиненным премий. В итоге он незаконно растратил 2 млн 496 тысяч рублей.

В помещениях администрации города были проведены обыски, были изъяты компьютеры и документация, а подозреваемый был отстранен от занимаемой должности.

Как сообщает СУ СК, уголовное дело расследовано, после утверждения обвинительного заключения передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU