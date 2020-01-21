В Вологодской области произошел срыв поставок льготных лекарств

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:21:52+03:00

Возмущение выплеснулось в социальные сети и дошло до губернатора

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В Вологодской области в 2019 году произошел срыв поставки льготных лекарств, информация дошла и до губернатора области.

Глава региона Олег Кувшинников поручил областному Департаменту здравоохранения провести служебную проверку по данному факту.

Дело в том, что на правительственном оперативном совещании начали заслушивать руководителей, в чей адрес поступило наибольшее количество обращений граждан.

Так, за прошедшую неделю в социальных сетях стали возмущенные сообщения льготников - они не могли получить лекарства. 9 из 10 вопросов на эту тему были заданы и на личном приеме губернатора.

Как сообщил начальник Департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков, проблема сохраняется по 23 наименованиям препаратов, их поставка будет выполнена в полном объеме только до 3 февраля.

Как подтвердила пресс-служба губернатора Вологодской области, проблема обеспечения льготными лекарствами остро возникла в регионе в конце прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU