2020-01-21T00:58:56+03:00
Общество

Горячие обеды для школьников станут бесплатными только с нового учебного года

Так заявил вологодский губернатор
Иван Чухнин
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Губернатор Вологодской области сообщил, когда будет выполнено указание президента страны.

Бесплатные обеды введут для школьников с 1 сентября 2020 года.

Глава региона дал поручение областным департаментам образования и здравоохранения оценить затраты на реализацию этой инициативы.

Кроме того, он потребовал проконтролировать качество поступаемой в школы продукции. Он порекомендовал, что лучше, если это будут сертифицированные продукты марки "Настоящий вологодский продукт".

Владимир Путин озвучил в своем послании Федеральному Собранию поручение: в школах, где есть техническая возможность, обеспечить бесплатным питанием школьников с 1 по 4 класс с 1 сентября 2020 года. Остальные школы должны выполнить эту задачу до сентября 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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