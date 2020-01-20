2020-01-20T18:17:56+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания вооруженного преступника в Вологде

28-летний вологжанин находился в розыске, а в полицию обратилась женщина - он порезал ее подругу
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде полицейские стреляют в мужчину с ножом.Видео предоставлено пресс-службой СУ СК РФ по Вологодской области

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Следственный комитет по Вологодской области опубликовал видео с операции по задержанию 28-летнего вологжанина, который угрожал полицейским ножом. К правоохранителям обратилась женщина, которая заявила о ножевом ранении одной из жительниц дома. ЧП произошло ночью 4 августа 2019: подозреваемый уже ранее привлекался к уголовной ответственности и находился в розыске.

Полицейские при входе в квартиру обнаружили пострадавшую в крови. На кухне находился пьяный в неадекватном состоянии мужчина. На уговоры он не поддавался, а в руке держал нож. В какой-то момент агрессивно настроенный злоумышленник начал приближаться к сотрудникам полиции.

Когда мужчина подошел на расстояние вытянутой руки, полицейский выстрелил мужчине в левую ногу. У раненого отобрали нож, надели наручники и оказали доврачебную помощь. Суд приговорил мужчину на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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