Водопроводная вода в Вологде стала пахнуть навозом с резиной

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:41:37+03:00

Множественные сообщения поступили от жителей улиц Ленинградская, Ярославская, Ударников и Чехова. Несколько случаев зафиксировано и в Вологодском районе

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В Вологде местные жители жалуются на жуткий запах из кранов с водой. Зловоние расползается по всей квартире - некоторые говорят, что запах похож на навозный, другие - на сероводород с резиной. Сигналы поступили от жителей Ленинградской, Ярославской, Ударников и Чехова. Единичные случаи зафиксированы уже и в Вологодском районе.

Причина запахов пока не установлена. Представители водоснабжающей организации комментариев не дали, горожане встревожены.

ИСТОЧНИК KP.RU