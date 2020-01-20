2020-01-20T17:41:37+03:00
Происшествия

Водопроводная вода в Вологде стала пахнуть навозом с резиной

Множественные сообщения поступили от жителей улиц Ленинградская, Ярославская, Ударников и Чехова. Несколько случаев зафиксировано и в Вологодском районе
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде местные жители жалуются на жуткий запах из кранов с водой. Зловоние расползается по всей квартире - некоторые говорят, что запах похож на навозный, другие - на сероводород с резиной. Сигналы поступили от жителей Ленинградской, Ярославской, Ударников и Чехова. Единичные случаи зафиксированы уже и в Вологодском районе.

Причина запахов пока не установлена. Представители водоснабжающей организации комментариев не дали, горожане встревожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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