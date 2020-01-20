2020-01-20T17:40:07+03:00
Общество

Стали известны размеры выплат труженникам тыла

Они получат их до 9 мая
Иван Чухнин
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В 2020 году Россия празднует юбилейный День Победы. Выплаты за вклад в победу получат ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к ним лица, а также труженики тыла. Выплаты они должны получить до 9 мая.

Об этом заявил Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург.

Она была приурочена к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Ветераны, инвалиды ВОВ, вдовы и вдовцы её участников, несовершеннолетние узники концлагерей получат 75 тысяч рублей. В Вологодской области сейчас их насчитывается около 2,5 тысяч человек.

Труженикам тыла будет выплачено 50 тысяч рублей. Их на Вологодчине

порядка 9,5 тысяччеловек.

Обычно единовременные выплаты ко Дню Победы составляли 10 и 5 тысяч рублей. В этом году в связи с круглой датой сумма увеличена почти в 7 раз.

На памяти ветеранов, на один из юбилеев участники войны получили подарок - легковой автомобиль ВАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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