Стали известны размеры выплат труженникам тыла
В 2020 году Россия празднует юбилейный День Победы. Выплаты за вклад в победу получат ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к ним лица, а также труженики тыла. Выплаты они должны получить до 9 мая.
Об этом заявил Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург.
Она была приурочена к годовщине прорыва блокады Ленинграда. Ветераны, инвалиды ВОВ, вдовы и вдовцы её участников, несовершеннолетние узники концлагерей получат 75 тысяч рублей. В Вологодской области сейчас их насчитывается около 2,5 тысяч человек.
Труженикам тыла будет выплачено 50 тысяч рублей. Их на Вологодчине
порядка 9,5 тысяччеловек.
Обычно единовременные выплаты ко Дню Победы составляли 10 и 5 тысяч рублей. В этом году в связи с круглой датой сумма увеличена почти в 7 раз.
На памяти ветеранов, на один из юбилеев участники войны получили подарок - легковой автомобиль ВАЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU