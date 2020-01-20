МЧС предупредило вологжан о непогоде

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:33:26+03:00

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МЧС предупредило вологжан о мокром снеге, дожде, гололеде. По данным Вологодского гидрометцентра 21-22 января на территории Вологодской области местами ожидается усиление ветра до 15-17 м/с, метель. Вологжан ожидают умеренные и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами - дождя. В отдельных районах возможны гололедные явления.

В связи с такими погодными условиями на территории области существует вероятность возникновения ЧС, связанных с обрывом линий электропередач и линий связи. Возможно увеличение количества ДТП и заторов на трассах. Возможны обрушения кострукций и повреждение кровли жилых домов различной этажности, падение деревьев со слабой корневой системой.

ИСТОЧНИК KP.RU