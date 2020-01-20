Страшный гололед в Вологде: полиция попала в ДТП

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:18:53+03:00

Страшный гололед в Вологде: полицейские попали в ДТП. Видео предоставлено сервисом Мой город от Baza.net

Водителям с трудом удается держать контроль над автомобилями в областной столице - получаются жуткие танцы на льду [ВИДЕО]

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В минувшую субботу ДТП с белым автомобилем УМВД попало на видео: в Вологде образовался такой гололед, что машины буквально скользили с жуткими заносами при выполнении даже самых простых маневров. Небезопасное вождение по льду печально закончилось для двух встречных машин на перекрестке Ленинградской и Псковской. О пострадавших информации нет.

На уборку в областной столице тратится 1 миллион ежедневно. Подрядчик, постоянно выигрывающий практически любые конкурсы в городе - печально известная по работам с набережными компания "Магистраль".

ИСТОЧНИК KP.RU