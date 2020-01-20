Буйный вологжанин метнул в супругу кастрюлю с супом

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:01:27+03:00

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В Кич-Городе признали кастрюлю с супом оружием: 12 ноября 2019 года пьяный супруг схватил с печной плиты крупную посудину с едой и размахнувшись метнул ее в жену. Мужчина нанес любимой женщине легкий вред здоровью. На суде супруги так и не примирились, обидчик извиняться за свой поступок не пожелал, но вину признал.

Мировой судья приговорил местного жителя к 240 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU