2020-01-20T16:46:37+03:00
Происшествия

25-летняя мать двоих детей организовала в Вологде дом терпимости

Себе девушка забирала 25% всего заработка притона разврата
Евдокия САХАРОВА
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Вологодская мамочка двоих детей организовала бордель "Империя любви" в областной столице. Девушка контролировала все процессы "заведения", начиная от составления анкет в интернете, до инструктажа и графика. По словам «мамки», она брала после смены 25% себе, 50% - работницам, 25% - водителю. По информации следствия, нарушительница успела поработать в этом бизнесе с апреля по июль.

На суде хозяйка незаконного бизнеса призналась в содеянном и раскаялась. За организацию проституции суд приговорил мать двоих малолетних детей к 1 году условно с испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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