В Вологде подросток убил мужчину в супермаркете
ЧП произошло в одном из продуктовых магазинов на улице Ленинградской
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В Вологде в минувшую субботу 17-летний школьник повздорил с 31-летним мужчиной в одном из супермаркетов на улице Ленинградской. Конфликт закончился смертью взрослого мужчины. Ссора произошла в 23:35 вечера.
Молодой человек нанес сопернику множественные удары руками и ногами. Избитого доставили в больницу, но спасти не смогли. Судмедэксперты назвали причиной смерти тупую травму головы с кровоизлияниями. Возбуждено уголовное дело по факту смерти вологжанина. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU