2020-01-20T16:15:34+03:00
Происшествия

В Вологодской области мужчина разбился на квадроцикле

ЧП случилось в Соколе
Иван Чухнин
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Водитель квадроцикла погиб на месте.Водитель квадроцикла погиб на месте.Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
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В Соколе на квадроцикле погиб мужчина. Сообщение об этом появилось сегодня.

Как утверждает УМВД области, около 09:30 в Соколе случилось ДТП. На улице Бережок, недалеко от дома 30 обнаружен труп погибшего мужчины.

По предварительной информации, сокольчанин 1954 года рождения передвигался на квадроцикле "Комото". При повороте он совершил съезд в кювет, квадроцикл перевернулся и опрокинулся. Водитель скончался от травмы на месте. Судя по фото, дорога, по которой двигался сокольчанин, представляла собой неровный лед, покрытый водой.

Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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