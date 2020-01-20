В Вологодской области мужчина разбился на квадроцикле
В Соколе на квадроцикле погиб мужчина. Сообщение об этом появилось сегодня.
Как утверждает УМВД области, около 09:30 в Соколе случилось ДТП. На улице Бережок, недалеко от дома 30 обнаружен труп погибшего мужчины.
По предварительной информации, сокольчанин 1954 года рождения передвигался на квадроцикле "Комото". При повороте он совершил съезд в кювет, квадроцикл перевернулся и опрокинулся. Водитель скончался от травмы на месте. Судя по фото, дорога, по которой двигался сокольчанин, представляла собой неровный лед, покрытый водой.
Полицейские устанавливают обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU