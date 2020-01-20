С железнодорожного пути на Великий Устюг украли почти 1000 противоугонов

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:07:00+03:00

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Несколько мужчин украли 948 противоугонов железнодорожного пути с перегона Великий Устюг - Красавино. Их вычислили и отправили под суд. Как установил суд, мужчина подговорил товарища украсть металл с железной дороги. Парочка подговорила пойти на воровство еще нескольких человек. Все вместе они принесли и сдали 948 противоугонов в пункт приема металлолома.

Как пояснили специалисты, противоугоны - металлические приспособления, которые служат для закрепления рельсов на деревянных шпалах. Они обычно используются при костыльном скреплении путей.

Всего "предприниматели" выручили 14 967 рублей. При этом они причинили ущерб ОАО «Российские железные дороги».

Зачинщик преступления признал свою вину. Ему назначено наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5 процентов заработка в доход государства ежемесячно.

Кроме того, он, естественно, должен возместить ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU