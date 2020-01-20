В череповецкую гостиницу заявился посетитель с пистолетом

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:37:50+03:00

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В Череповце местный житель заявился в гостиницу с оружием. Инцидент произошел 18 января в 21:10.

Тревожная кнопка сработала из одной из гостиниц на бульваре Доменщиков. На место прибыл наряд группы задержания Росгвардии. Администратор сообщил, что в фойе здания зашел нетрезвый мужчина.Незнакомец на вопросы работников реагировал неадекватно: кричал и размахивал руками, ругался матом.

Затем мужчина направился в бар гостиницы. Там его и нашли сотрудники Росгвардии. Мужчина оказался ранее неоднократно судим, у него обнаружили пистолет без боеприпасов.

Мужчина пояснил, что приобрел оружие у незнакомца. Сотрудники вневедомственной охраны передали подозреваемого полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU