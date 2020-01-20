Череповчанка проломила входную дверь ночного клуба
В Череповце буйную посетительницу ночного клуба успокаивали росгвардейцы. Однако она успела проломить входную дверь. Сигнал раздался 19 января около 6 часов утра.
Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сигнал поступил на пульт вневедомственной охраны Череповца с тревожной кнопки из ночного клуба, расположенного на улице Ленина.
На место выехали росгвардейцы. Как выяснилось, в увеселительное заведение пыталась зайти нетрезвая молодая женщина. Охранники решили ее не пропускать. Не прошедшая фейс-контроль посетительница занервничала и пыталась взять заведение штурмом.
Она стала нелицеприятно обзываться и ругаться. Сломив сопротивление охраны, она проломила ногами входную дверь и выломала запор.
Ей тут же выставили счет - ущерб заведению составил 5 тысяч рублей. Девушке было предложено добровольно оплатить его, но та ответила отказом.
Росгвардейцам череповчанка пыталась пояснить, что никого не обзывала и не ломала двери. Однако записи камер видеонаблюдения доказывали обратное.
Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушительницу полицейским. Женщине грозит наказание по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Это может быть штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.
ИСТОЧНИК KP.RU