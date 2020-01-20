2020-01-20T14:19:26+03:00
Общество

Череповчанка проломила входную дверь ночного клуба

Ей грозит арест на 15 суток
Иван Чухнин
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В Череповце буйную посетительницу ночного клуба успокаивали росгвардейцы. Однако она успела проломить входную дверь. Сигнал раздался 19 января около 6 часов утра.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, сигнал поступил на пульт вневедомственной охраны Череповца с тревожной кнопки из ночного клуба, расположенного на улице Ленина.

На место выехали росгвардейцы. Как выяснилось, в увеселительное заведение пыталась зайти нетрезвая молодая женщина. Охранники решили ее не пропускать. Не прошедшая фейс-контроль посетительница занервничала и пыталась взять заведение штурмом.

Она стала нелицеприятно обзываться и ругаться. Сломив сопротивление охраны, она проломила ногами входную дверь и выломала запор.

Ей тут же выставили счет - ущерб заведению составил 5 тысяч рублей. Девушке было предложено добровольно оплатить его, но та ответила отказом.

Росгвардейцам череповчанка пыталась пояснить, что никого не обзывала и не ломала двери. Однако записи камер видеонаблюдения доказывали обратное.

Сотрудники вневедомственной охраны передали нарушительницу полицейским. Женщине грозит наказание по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Это может быть штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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